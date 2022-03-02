شكرا لقرائتكم خبر عن "هنتقابل بعدين" أحدث أغانى هيثم شاكر بتوقيع 3عمرو "الشاذلى والخضرى والمصرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الفنان هيثم شاكر في أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "هنتقابل بعدين" مع كل من الشاعر عمرو المصرى، والموزع عمرو الخضرى، والملحن عمرو الشاذلى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان هيثم شاكر قد روج مؤخرا لأغنية "هنتقابل بعدين" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وعلق قائلاً: هنتقابل بعدين قريبًا.

وطرح مؤخرا النجم هيثم شاكر أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والتى تحمل اسم "يإذيك" من كلمات صابر كمال، والحان محمد يحيى وتوزيع يحيى يوسف ومكس وماستر شريف مكاوى.

وكان هيثم شاكر قد طرح مؤخرا أغنية "لما تحس"، من كلمات عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع وسام عبد المنعم، ميكس ومستر هانى محروس، وتقول كلمات الأغنية: "عُمر البعد ماكان متصنف أصلا عيب.. وإياك تيجى في يوم على نفسك، تتحمل وتعاقب قلبك.. بكرة هييجى حد يحبك، كله نصيب".

وحل هيثم شاكر مؤخرا ضيفًا على تليفزيون ”الخليج 365”، وتحدث عن المعادلة الناجحة فى الأغانى، وقال هيثم: "المعادلة إنك تبقى متصدق في الأغانى ومتجريش وراء التريند وسهل جدا أنك تطلع تريند دلوقتى أقلع القميص وامشى في الشارع هتطلع تريند، النجاح هواللى صعب لكن التريند مفيش أسهل منه وهتعمل أى حاجة مثيرة للجدل هتطلع تريند".