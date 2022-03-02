بعد إنفصالها عن زوج حلا شيحة.. خطوبة الفنانة شيري عادل تُشعل مواقع التواصل والأخيرة تعلّق!

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 مارس 2022 08:43 مساءً - كشفت النجمة شيري عادل في تصريحات صحافية حقيقة الأخبار التي تم تداولها خلال الفترة الماضية عن خطوبتها ودخولها في علاقة عاطفية جديدة، قائلةً: “لما أقرر الارتباط هقول بس أقرر الأول لسة مافيش حاجة”. وأضافت: “أعتقد إني هفكر كويس؛ إني هاخد خطوة زي دي إن شاء الله”.

وعن رأيها في السوشيال ميديا، قالت: “أكيد في حاجات وهمية على الإنترنت… لأنه عالم متعرفش مين عنده كام أكونت أو أنا عندي كام أكونت؛ مش بنبقى عارفين”. وأضافت: “لكن بكل تأكيد السوشيال ميديـا مهمة جداً، وأنا طبعاً مش متفاعلة أوي لأني مش شاطرة في الموضوع ده والناس كلها مهتمة بيها وبقيت هي الدعاية فهي مهمة ولازم نشتغل عليها”.

شيري عادل تغيب عن موسم دراما رمضان 2022

وحول أسباب عدم مشاركتها في الموسم رمضان 2022 لهذا العام، قالت شيري: “موسم رمضان له طعم مميز يخليني أختار عمل مهم ومختلف علشان أشارك فيه”… وتابعت: “المنافسة في رمضان بتكون قوية وأعمال كتيرة بتتعرض والجمهور بيتفرج وبيكون متابع للأعمال في هذا الشهر. لكن في الوقت نفسه غيابي عن رمضان بيكون بسبب إن في أوقات مش بيتعرض عليَّ أعمال قوية فأفضل عدم المشاركة لازم أبقى واثقة قوي من العمل اللي هقدمه”.

واختتمت الفنانة شيري عادل حديثها قائلةً: “الأعمال خارج رمضان بيكون ليها فرصة أكبر في المشاهدة رغم إن الوضع اختلف دي الوقتي، فمسلسل ” أيام ” لمّا عُرض إتعرض خمس مسلسلات معاه”.

وكشفت النجمة شيري عادل عن كواليس اختيارها لتقديم دور البنت الشعبية في مسلسل “أيام” .وقالت :” الدور كان بالنسبالي تحدي كنت بستناه طول عمري اني اقدم دور البنت الشعبية ؛ واتعرض عليا دور البنت الشعبية قبل كدة ولكن مكنش مكتوب بنفس كتابة المؤلفة سماح الحريري “.

يُشار أن النجمة شيري عادل قد حققت نجاحًا كبيرًا في مسلسلها “أيام” الذي يعرض حاليًا علي قناة MBC مصر.

“مسلسل أيام” بطولة شيري عادل وحورية فرغلي وسلوى خطاب و رياض الخولي و أحمد صفوت ومي القاضي وإخراج محمد أسامة.

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