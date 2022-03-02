شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد العزيز يجهش بالبكاء على الهواء بعد عرض فيديو يجمعه بالراحل سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجهش الفنان عمرو عبد العزيز بالبكاء على الهواء خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دى إم سى"، عندما عرض له فيديو يجمعه بالفنان الراحل سمير غانم، وتابع:" دى من كواليس فوازير فطوطة لما كنت بعملها معاه".

وأضاف "عبد العزيز"، أنه كان يتركه يخرج ما لديه من مواهب خلال تمثيل أمامه، وتابع: "عم سمير كان بالنسبة لي حاجة خاصة ..الأستاذ سمير لم يكن يفرض قيود على.. مش هيجى زيه على المستوى الإنساني .. مش هيجى زى سمير غانم .. هو الأسطورة بمصر في الكوميديا وأكتر فنان له أغانى في مصر".

وفى سياق آخر، قال "عبد العزيز"، إن سبب حبه للتقليد والنجاح فيه هو الفنان الراحل أحمد زكى، موضحاَ أنه شاهد فيديو للراحل وهو يقلد ولاحظ وكيف أتقن ذلك، ومنذ ذلك الوقت بدأ يتدرب على ذلك حتى أتفنه.

ولفت "عبد العزيز" إلى أن الطبخ من بين هوايته المفضلة، وقام بالطبخ على الهواء وأثناء ذلك قام بتقليد بعض الفنانين من بينهم الفنان سمير غانم ومحمود عبد العزيز.