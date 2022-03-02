شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام و نبيل شعيل يحييان حفلاً غنائيًا بالكويت 10مارس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل النجمة أنغام و النجم نبيل شعيل، حفلاً غنائيًا، في الكويت، بمناسبة العيد الوطنى الكويتى، يوم 10 مارس الشهر الجارى ومن المقرر أن يقدم كل منهما باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.



أنغام و نبيل شعيل

وكانت الفنانة الكبيرة أنغام، قد عبرت عن سعادتها الشديدة لإحياء حفل فى قصر عابدين، وأشارت إلى أن الغناء به كان أحد أحلامها، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: " التقيت بجمهوري الراقي الكريم في ليلة كانت كالحلم في قصر عابدين، وكان أحد أحلامى أن أغنى في هذا المكان التاريخي العريق والتقي بجمهوري الغالي، سعدت وتحقق حلمي معكم أشكركم من قلبي على ليلة لا تنسى".

وخطفت النجمة أنغام قلوب جمهورها في القاهرة بأولى حفلاتها الغنائية داخل قصر عابدين التاريخي في وسط البلد، وقدمت أنغام برفقة الأوركسترا بقيادة المايسترو كريم فودة، أشهر أغانيها القديمة والجديدة، استهلتها بأغنية "كل ما نقرب"، وتلتها بمختارات "حالة خاصة جدا" و"بتوصفني بتكسفني" و"اتجاه واحد" و"هتشتاقوا"، مرورا بأغنيات "أساميك الكتيرة" و"راحت ليالي" و"أكتبلك تعهد"، وروائع "مجبش سيرتي" و"عرفها بيا" و"عن فرح غايب".