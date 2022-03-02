شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يطرح أحدث أغانيه بعنوان "أنا مين" على يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم حكيم أحدث أعماله الغنائية بعنوان "أنا مين" على يوتيوب، والأغنية من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس، لتكون ثانى أغانى حكيم في عام 2022 بعدما طرح أغنية "كله راح" الشهر الماضى.

وتقول كلمات أغنية أنا مين:

أنا مين.. انا فى الدنيا دى ضيف.. وحيد مع انى بين ناسى

وبفرح فى الحياة تخاطيف..شايل الدنيا فوق راسى

عرفتوا انا مين

انا اللى تملى قلبى حزين.. وبضحك بس على نفسى ..على امل انى اعيش لى يومين

عرفتوا انا مين

انا اللى فى كل دمعة عين بشوف نفسى.. انا اللى فى كل يوم بيفوت يزيد يأسى

انا المحسوب على العايشين لكن منسى..انا الفرح اللى مش شايفه ولا شايفنى

انا الحب اللى مش عارفه ولا عارفنى..انا الحزن اللى كبرنى انا الجرح اللى كتفنى

عرفتوا انا مين

وعيت عالدنيا متلطم ما بين همى واوجاعى..وعيشت فى وسط ناس خاينين ودنيا بتلوى فى دراعى

انا شوفت المرار الوان واتحملت فوق طاقتى.. حلمت كتير اعيش مرتاح وعيشت بخنقتى وضيقتى

انا اللى فى كل دمعة عين بشوف نفسى.. انا اللى فى كل يوم بيفوت يزيد يأسى

وأحيا النجم حكيم حفلاً غنائيا جماهيرياً مؤخرا علي استاد الهوكى، وسط حضور جماهيري متميز، ضخم وصل إلى ما يقارب الـ 10الآف شخص، وقدم حكيم مجموعه من المفاجآت بداية من تجهيزات المسرح والتي كانت مختلفة و مميزة وأبهرت الجماهير.

كما قدم حكيم العديد من الاستعراضات غير التقليدية ومجموعة من أغنياته التي قدمها علي مدار مشواره الممتد منذ ثلاثة عقود، وهو الأمر الذي أضفي نوعا من المتعة والطرب على الحفل، وتجاوب الجمهور مع أغانى حكيم وسيطرت عليه حالة من السعادة.