شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إيهاب بعد دفن ابنه: رب الخير لا يأتى إلا بالخير وربنا يجعله شفيعا لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الشاب حازم إيهاب، إن رب الخير لا يأتى إلا بالخير، وذلك فى أول تعليق له بعد دفن ابنه الرضيع "يونس"، الذى توفى بعد عدة أيام من ولادته متأثرا بمشاكل فى القلب، أجرى على إثرها عمليتين جراحيتين، حتى توفى صباح اليوم الأربعاء، داعيا الله أن يكون طفله شفيعا له فى الجنة.

وكتب حازم، عبر ستورى حسابه على انستجرام: "رب الخير لا يأتى إلا بالخير.. ربنا يرحمه ويجعله شفيعًا لنا فى جنته بإذن الله، متشكر لكل حد اتصل وبعت رسالة.. ربنا ما يكتبها على حد أبدا".





وشيعت، اليوم الأربعاء، جنازة الطفل يونس ابن الفنان حازم إيهاب، من مسجد الحصرى فى 6 أكتوبر وذهب المشيعون وراء جثمان الرضيع والذى دُفن فى مقابر 6 أكتوبر على طريق الواحات.

وتأتى وفاته بعد ساعات قليلة من إعلان حازم عن دخول الطفل لإجراء جراحة ثانية، حيث ولد مؤخرا مصابا بعيب خلقى فى القلب، ومكوثه فى وحدة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات، طالبا من محبيه وجمهوره الدعاء بالشفاء لابنه فى صلواتهم حتى يمر من هذه المرحلة الصعبة.

وكان آخر عمل درامى شارك به حازم إيهاب مسلسل "إلا أنا.. حكاية تقلها دهب" وكانت أحداث الحكاية مستوحاة من حياة بطلات مصر الأولمبياد فريال أشرف وهداية ملاك وسمر حمزة.