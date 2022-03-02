شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رد الفنانة بدرية طلبة على طليق منة عرفة بعد تطاوله على الوسط الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة بدرية طلبة مؤشرات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك على خلفية أزمتها الأخيرة مع محمود المهدي طليق الفنانة منة عرفة، بسبب تبادل الاتهامات بينهما على موقع فيس بوك، إذ وصفته الفنانة بدرية طلبة بأنه يرغب في الشهرة، ويهاجم أشخاص مشهورة بغرض الشهرة فقط.

وكتبت عبر حسابها على موقع فيس بوك بوست مطول موجهة الكلام إليه: "عايز تشتهر؟ إطلع اشتم فنان، عايز شهرة أكتر؟ اشتم الوسط الفني، عايز شهرة أكتر وأكتر؟ لايڤات كتير واشتم. بتشتغل إيه؟ ممثل بنتج لنفسي بفلوسي، متجوز مين؟ ممثلة. طب بعد اللايفات والشتيمة اتشهرت؟ لا طب عملت إيه؟ طلقت مراتي الممثلة! بجد ولا زي كل مرة؟".



بدرية طلبة

وأتى ذلك على خلفية هجوم محمود المهدي على نقابة المهن التمثيلية، كما طالبت الفنانة بدرية النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة أي شخص يتطاول على الوسط الفني.

ويأتي ذلك بعدما كتب محمود المهدي عبر خاصية ستوري في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي Instagram على خلفية وصف أشرف زكى له بالنكره خلال تصريحات تليفزيونية : "هيتم أخذ الإجراءات القانونية من شخص مفروض قدوة للفن والممثلين ومفيش حد فوق القانون، وللأسف مافيش حد هيقف معايا في ده عشان المصلحة.. بس الحمد لله الأهم من كل ده ربنا معايا، وعمري ما هسكت لما أشوف حاجة غلط".