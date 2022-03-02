اتجاهات عربية يهدي ختام فعالياته لاسم الموسيقار جمال سلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحت عنوان الوطن يهدي مهرجان اتجاهات عربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ممثلة في أوركسترا القاهرة السيمفوني ختام فعالياته لاسم الموسيقار الدكتور جمال سلامة، حيث يقام حفل بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وتشارك خلاله عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى وذلك في الثامنة مساء السبت 5 مارس على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال الراحل الدكتور جمال سلامة والتي كتبها في القالب الكلاسيكي، منها ذكريات للأوركسترا الوتري، فوجا للاوركسترا، رابسودية للبيانو والأوركسترا السيمفوني.

الجدير بالذكر أن الموسيقار جمال سلامة ولد في الإسكندرية في عام 1945، درس علوم الموسيقى في الاتحاد السوفيتي وحصل على أعلى مؤهل للتخصص من كونسرفتوار تشايكوفسكي في موسكو عام 1976.

وقدم ألحانه لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، منهم: صباح، سميرة سعيد، ماجدة الرومي، ياسمين الخيام والتونسيّة صوفيا صادق وغيرهم، كما وضع موسيقى الكثير من الأعمال الدرامية في فترة الثمانينات والتي لا زالت حاضرة فى ذاكرة الجمهور، منها: الحب وأشياء أخرى وفيلم حبيبي دائما، رحل عن عالمنا عام 2021.