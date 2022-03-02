مسلسلات رمضان 2022 على قناة "الحياة".. مصطفى شعبان وطارق لطفي بالمقدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

بدأت القنوات المختلفة تُفرج عن قائمة مسلسلات رمضان 2022 والتي تُعرض عبر شاشتها في الشهر الكريم، ومن بين تلك الفضائيات قناة "الحياة" التي أعلنت عن خريطة مسلسلات رمضان 2022 التي تُعرض عبرها.

مسلسلات رمضان 2022 على قناة "الحياة" تأتي على النحو التالي:

دايما عامر

تعرض قناة "الحياة" في رمضان 2022 مسلسل "دايما عامر" للنجوم: مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، سينتيا خليفة، كريم عفيفي، محمد محمود، سماء إبراهيم، أحمد الشامي، وعمرو عبد الجليل وغيرهم، من تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وإشراف على الكتابة أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهواري.

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جزيرة غمام

وتعرض قناة "الحياة" في رمضان 2022 المسلسل الصعيدي "جزيرة غمام" للنجوم: طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، مي عز الدين، رياض الخولي، محمود البزاوي، ومحمد جمعة وغيرهم، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

ملف سري

كما تعرض قناة "الحياة" في رمضان 2022 مسلسل "ملف سري" للنجوم: هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبد الغني، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، وإيمان يوسف وغيرهم، من تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسي، وإنتاج مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع (ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز).

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يوتيرن

وتعرض قناة "الحياة" في رمضان 2022 المسلسل الاجتماعي "يوتيرن" للنجوم: ريهام حجاج، نورهان، توفيق عبد الحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، محمد كيلاني، وصفاء الطوخي وغيرهم، للكاتب أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، من إنتاج شركة "العدل جروب".

في بيتنا روبوت 2

وأخيرا تعرض قناة "الحياة" في رمضان 2022 المسلسل الكوميدي "في بيتنا روبوت 2" للنجوم: هشام جمال، ليلي أحمد زاهر، عمرو وهبة، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، دنيا سيف أوتاكا، وطه دسوقي وغيرهم، من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، وإخراج هشام جمال.