حازم إيهاب يلغي عزاء نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قرر الفنان الشاب حازم إيهاب، إلغاء عزاء نجله "يونس".

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "تم إلغاء العزاء وسيقتصر على المكالمات الهاتفية والرسائل".

وكان الفنان الشاب حازم إيهاب، قد أعلن منذ ساعات وفاة نجله الوحيد "يونس"، وذلك بعد أيام من خضوعه لعملية جراحية

وكتب "إيهاب" عبر خاصية الاستوري بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، يونس ابني في ذمة الله".

حازم إيهاب رزق بنجله "يونس" يوم 18 فبراير الماضي، وأعلن أنه ولد بعيب خلقي في القلب، ومكث لأيام بغرفة العناية المركز بأحد المستشفيات.

وكتب "إيهاب" عبر حسابه بموقع إنستجرام: "يونس داخل عملية تانية النهاردة بالليل، أرجوكم الدعاء إنه يقوم منها على خير ويرجعنا بالسلامة