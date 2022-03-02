غدا.. إنجي علي تستضيف بدرية طلبة في "نجوم أف.إم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحل الفنانة بدرية طلبة، غداً الخميس، ضيفة برنامج "أسرار النجوم"، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم Tv”، في الساعة الثامنة مساءً، مع المذيعة إنجي علي، لتتحدث عن أعمالها الفنية الجديدة التي تحضر لها خلال الفترة المقبلة

وتتحدث بدرية طلبة عن مشاركتها في المسلسل الخليجي "أمينة حاف 2" وتحكي عن كواليس العمل وأصعب المشاهد التي شاركت فيها، إضافة الى مشاركتها مؤخراً في فيلم "تماسيح النيل"، كما تحكي أيضا عن أعمالها الجديدة فى رمضان المقبل.

يذكر أن برنامج "أسرار النجوم" يذاع الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم Tv”، وتقدمه المذيعة إنجي علي، ويتم استضافة نخبة من أهم نجوم الفن في مصر والوطن العربي للحديث عن أعمالهم الفنية وذكرياتهم وأسرار جديدة للجمهور