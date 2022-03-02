هاني شاكر يتوعد هذا الشخص : ” شوه صورتي أمام الرأي العام “

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 مارس 2022 06:50 مساءً - كشف الفنان ” هاني شاكر ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر عن تعرض حسابيه على موقعي فيس بوك وإنستجرام إلى الاختراق .

وأشار هاني شاكر إلى أنه تم تدارك الامر وإعادة الحسابين من جديد .. وأكد على أنه سيقوم بمحاسبة من قام بهذا الفعل خاصة بعد نشر المخترق لأشياء تهدف إلى تشويه سمعته .

فكتب في تغريدته : ” للأسف الشديد قد تم اختراق حسابي علي الفيس بوك و الانستجرام وتم وضع بوستات مغرضة مقصودة لتشويه صورتي امام الرأي العام ” .

وتابع الفنان هاني شاكر : ” الحمد لله تم تدارك الموقف واستعادة الحسابات مرة أخرى وسيتم محاسبة من تجرأ وقام بهذا الفعل ” .