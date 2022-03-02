لن تستطيع التعرف عليها.. الفنانة روبي تصدم جمهورها بإطلالة غير مسبوقة وغير متوقعة ! (صورة)

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 مارس 2022 06:50 مساءً - تستكمل الفنانة المصرية روبي تصوير مشاهدها في مسلسل “رانيا وسكينة” المنتظر عرضه خلال شهر رمضان 2022 المُقبل.

وفاجأت روبي جمهورها بصور من كواليس العمل علي حسابها الخاص علي موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

حيث ظهرت روبي في تلك الصور التي شاركت بها متابعيها، تارة بشعر أسود وضفيرتين على طراز الهنود الحمر، وفي صور أخرى ظهرت روبي بشعر أحمر مرتدية أزياء على طراز القرن التاسع عشر والعشرين في أوروبا.

مي عمر تسخر من صورتها مع روبي في كواليس «رانيا وسكينة» والاخيرة تعلق

من ناحية أخرى، سخرت الفنانة مي عمر من صورتها مع الفنانة روبي، والتي تم التقاطها من كواليس مسلسلهما الجديد “رانيا وسكينـة” الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل 2022.

وعلقت مي على الصورة مازحة “سلاح التلميذ”، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة في موقع «إنستجرام»، وأعادت روبي نشر الصورة عبر حسابها الشخصي في القصص القصيرة، معلقة “ده سلاح فاسد”، كما نشرت تعليقات بعض المتابعين الساخرة، بينها “البنات يوم وقفة العيد”، و”احنا داخلين على أيام ما يعلم بيها إلا ربنا”.

كانت مي نشرت صورتين معلقة “أشيك اتنين في مصر”، وكتبت روبي تعليقا على الصورة “الشياكة عايزة مننا إيه، الناس قفلت مننا”.

روبي ومي عمر تظهران في الصور بملابس العمل، وارتدتا حجاب وملابس تشير إلى أن الأحداث تقع في منطقة شعبية.

“مسلسل “رانيا وسكينـة” تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

ويعرض للفنانة روبي حاليًا فيلم “برا المنهج” قصة وإخراج عمرو سلامة، سيناريو وحوار خالد دياب، بطولة ماجد الكدواني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح ودنيا ماهر، وعدد آخر من النجوم.

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