لطيفة تدخل في نوبة بكاء بسبب والدها

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 مارس 2022 05:51 مساءً - استضاف الإعلامي الإماراتي ” أنس بوخش ” الفنانة التونسية ” لطيفة ” في برنامجه AB talks على موقع يوتيوب .

وخلال اللقاء لم تتمالك لطيفة دموعها عند سؤال أنس بوخش لها عن والدها الراحل وذكرياتها معه ويوم وفاته .

فقالت لطيفة عن والدها أنه كان رجلا عظيما وتعرض لفقد أصابع يديه في الحرب واشترى شاحنة حيث كان ينقل الجنود التونسيين لمحاربة الفرنسيين .

وأضافت أنها دائما ما تتذكره بملابس الجيش مشيرة إلى أنه توفي وهي بسن الثالثة عشر بشكل مفاجئ في شهر رمضان إثر تعرضه لحادث بالعمل .

وتابعت : ” حتى الآن عندما يأتي هذا الشهر أشعر بالخوف، كنت ألعب مع صديقتي وسمعت أصوات في المنزل، دخلت وجدت والدتي وأخوتي يبكون، توفي والدي في حادث في العمل ” .

وأكملت الفنانة التونسية حول تأثير وفاة والدها عليها : ” لسنوات طويلة لم أستوعب أنه توفي وكنت عندما أسافر أفكر أنني سأعود وأجده ” .

واختتمت الفنانة لطيفة حديثها : ” فخورة بأبي وفخورة بأشقائي الـ 5 .. هم شرفاء وطوال الوقت يقفون إلى جانبي ” .