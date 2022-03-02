تطورات الحالة الصحية للفنانة تيسير فهمي

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 مارس 2022 05:51 مساءً - كشفت الفنانة ” تيسير فهمي ” في تصريحات صحفية لها عن تطورات حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي .

حيث أشارت تيسير فهمي إلى أنها خضعت للعزل المنزلي مع إتباعها لبروتوكول العلاج الذي وضعته وزارة الصحية المصرية .

وتابعت مطمئنة جمهورها ومحبيها على وضعها الصحي : ” الحمد لله أنا بخير وأشعر بتحسن حالياً .. وأنتظر أن يحدّد الطبيب لي موعداً لأجري المسحة الخاصة بالفيروس ” .

وكانت قد أعلنت الفنانة تيسير فهمي عن إصابتها بالفيروس في منشور عبر حسابها على موقع فيس بوك جاء فيه : ” ممكن تدعولي، عندي كورونا وتعبانة جداً ” .