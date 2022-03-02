شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "جزيرة غمام" يحفظ ماء وجه الدراما الصعيدية فى رمضان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الدراما الصعيدية واحدة من أبرز نوعيات الدراما التي تقدم على شاشات التليفزيون، وعلى مدار تاريخ الدراما المصرية، حققت المسلسلات الصعيدية نجاحات كبيرة وأصبحت هذه الأعمال من الكلاسيكيات، خاصة لما بها من موضوعات وأحداث مشوقة ومثيرة وجذابة للمشاهد، وذلك جعل صناع الدراما يحرصون على تقديم الأعمال الصعيدية بشكل دائم.

وتشهد دراما رمضان المقبل تواجد مسلسل واحد فقط تدور أحداثه في إطار صعيدي وهو "جزيرة غمام"، ليحفظ هذا العام ماء وجه الدراما الصعيدية هذا العام، في ظل عدم وجود هذه النوعية من الأعمال في دراما هذا العام، مقارنة بموسم دراما رمضان من كل عام والذي يشهد تواجد عمل أو عملين ينتميان للدراما الصعيدية.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.

مسلسل "جزيرة غمام"، تدور أحداثه في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن، وتدور احداثه في إطار صعيدي ويناقش صراع الأخوة، والمشاكل التي تحدث بيهم.

المسلسل يجمع طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب والسيناريست عبد الرحيم كمال للمرة الثانى على التوالي بعدما قدموا في رمضان الماضى مسلسل "القاهرة كابول" إخراج حسام على وشارك في بطولته حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، مايا طلام، سامح السيد.