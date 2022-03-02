شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة سليم تحتفل بسيد درويش بكليب مصري فرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت السوبرانو أميرة سليم من تصوير كليب جديد احتفالا بفنان الشعب سيد درويش عن أغنيته الشهيرة "إيه العبارة" وستكون بعنوان "نوستالجيا" والتي انتهت من تسجيلها مع والدتها أستاذ البيانو الشهيرة مارسيل متي في يونيو الماضي، واختارت أميرة العاصمة الفرنسية باريس لتصوير الكليب مع المخرج مدحت سعودى.

وقالت أميرة سليم: "منذ أن سجلت الأغنية مع والدتي وأنا أفكر في تصوير فيديو كليب يعبر عن الأغنية وروحها، واخترت العمل مع المخرج مدحت سعودي لتقديم هذا الكليب لتجربتي الفنية معه من قبل، من خلال جلسات تصويرالتي جمعتني به، وخبرته في عالم العروض الفنية والمسرحية في فرنسا، وقدرته علي رسم الحركة والايقاع معاً في صورة تعبر عن الحالة التي يعيشها الفنان، ويعبر عنها بصوته أوآلته أو حركته".

وأضافت أميرة سليم: "عند زيارتي الأخيرة لمصر تواصلنا وفكرنا معاً كيف نجسد الروح المصرية في هذا الكليب من خلال فكرة الحنينإالي الزمن الجميل وجاءتنا فكرة استعادة روح خان الخليلي، وبالفعل انتهزت فرصة وجودي في القاهرة واتجهت مع فريق عملي لخان الخليلي لاختيار بعض الأزياء والاكسسوارات بألوانها الزاهية وبريقها وشخصيتها المميزة".

وعلي الجانب الآخر قال المخرج مدحت سعودي عن الكليب: "تحمست جدا عندما اقترحت على السوبرانو أميرة سليم إخراج هذا العمل، الذي يجمع ثلاثة أجيال من الفنانين، جيلها ومشوارها الحافل خارج مصر وداخلها، وجيل والدتها الرائدة مارسيل مني أول أستاذ بيانو مصري وجيل فنان الشعب سيد درويش أعظم الموسيقيين في مصر المعروف بعبقريته وموسيقاه المصرية الأصيلة".

وعن فكرة تصوير الكليب في فرنسا وليس بمصر قال: "كان من المهم اظهار علاقتها بالغربة في بلد الفنون والنور باريس، ومن ناحية أخري ربطها بالنوستالجيا أوالحنين الي زمن اخر، مصر القديمة، مصر الموجودة بخان الخليلي برقتها وشقاوتها ودلعها وجمالها، ومن خلال تجربتي الفنية السابقة مع أميرة في جلسات تصوير فنية سابقة، كنت اعلم جيدا حبها للتفاصيل، وارتباطها بايقاع الصورة واللحن والحركة وإحساسها بالضوء والظل من خلال خبرتها علي المسرح، فكان تعاون فني فريد من نوعه".























