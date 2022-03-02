شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تنشر صورًا برفقة زوجها أثناء زيارة لمنطقة الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة حنان مطاوع، عن مجموعة صورًا جديدة لها برفقة زوجها والتي تفاعل معها متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وظهرت حنان في صور برفقة زوجها من أمام الأهرامات وهما يقضيان لحظات رومانسيه وعلقت حنان مطاوع علي الصور بـ : "حلوه يابلدي"، كما ظهرت حنان في الصور تركب "حنطور" برفقة زوجها، والذي أيضا ظهر يركب حصانا.



حنان مطاوع امام الاهرامات



حنان مطاوع برفقة زوجها



حنان مطاوع في الحنطور برفقة زوجها



زوج حنان مطاوع علي الحصان برفقتها

استرجعت الفنانة حنان مطاوع حساب انستجرام الخاص بها بعدما تم سرقته من معجب بها، واطلت حنان من خلال فيديو بعد استرجاع الحساب لتوضح ماذا حدث وتعلق عليها، حيث قالت في الفيديو " مساء الفل وكل سنة وانتوا طيبين طبعا تعرضت لهاكر دمه خفيف وطبعا دا كان مرعب بالنسبالي احساس سخيف أن حد يسرق حاجة بتاعتك.. وزي ما الناس بتقول الهاكر اللذيذ رزق.. شكرا لسؤالكم عليا.. وشكرا لريهام عبد الغفور انها ساعدتني ارجع الاكونت لاني مش بفهم في الحاجات دي".

وحصلت حنان مطاوع مؤخراً على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "قابل للكسر"، المهرجان المصرى الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك، كما حصد الفيلم جائزة أفضل فيلم أيضا، وذلك بعد حصدها جائزة أفضل ممثلة أيضا عن دورها في نفس الفيلم من مهرجان الأمل السينمائى الذى أقيم بالسويد.

يذكرأن حنان مطاوع شاركت في مسلسل "القاهرة كابول" الذي عُرض في رمضان الماضي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام علي، إنتاج سينرجي، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، نبيل الحلفاوي، شيرين، رشدي الشامي، نورمحمود، كريم سرور، حسني شتا وخالد كمال.