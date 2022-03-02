شكرا لقرائتكم خبر عن ملك أحمد زاهر تجسد دور شقيقة والدها فى "فارس" بعد ضغوط بطل الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الممثلة ملك أحمد زاهر من تصوير دورها في فيلم "فارس" من بطولة والدها، وتجسد ضمن أحداث العمل دور شقيقة أحمد زاهر، وهو ما كان يتخوف منه المنتج والمخرج في بداية الأمر، خشية من عدم تقبل الجمهور الذى سيشاهد الفيلم من الفكرة، خاصة أن ملك زاهر صغيرة على تجسيد دور شقيقة ممثل في عمر والدها، ولكن إصرار أحمد زاهر، والذى يخوض أولى بطولاته في السينما أجبر المخرج والمنتج على تواجد ملك في الدور.

يذكر أن فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنانى، واللبنانية باميلا الكيك، رنا رئيس، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.