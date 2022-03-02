شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إيهاب يلغى عزاء ابنه ويكتفى بالمكالمات و الرسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الممثل الشاب حازم إيهاب، عن إلغاء عزاء ابنه الرضيع يونس، بعد أن كشف عن موعد العزاء غدا الخميس، وكتب حازم، عبر حسابه على فيس بوك قائلا:" تم إلغاء العزاء و سيقتصر على المكالمات الهاتفية و الرسائل".



حازم

وانتهت منذ قليل جنازة يونس رضيع الفنان حازم إيهاب، بعد صلاة الظهر بمسجد الحصرى في 6 أكتوبر ومن المقرر دفن جثمان الرضيع في مقابر 6 أكتوبر على طريق الواحات".

وتأتى وفاته بعد ساعات قليلة من إعلان حازم عن دخول الطفل لإجراء جراحة ثانية، حيث ولد مؤخرا مصابا بعيب خلقى فى القلب، ومكوثه فى وحدة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات، طالبا من محبيه وجمهوره الدعاء بالشفاء لابنه فى صلواتهم حتى يمر هذه المرحلة الصعبة.

وكتب حازم عبر حسابه الشخصى على فيس بوك "الحمد لله.. ربنا رزقنا بيونس حازم إيهاب يوم 18 فبراير 2022 يونس اتولد بعيب خلقى فى القلب وعمل عملية فى قلبه وهو عمره ساعات وهو حاليًا فى الرعاية المركزة والله أعلم ها يقدر يخرج إمتى".

وأضاف حازم "أرجوكم ادعوا ليونس ربنا يشفيه ويرجع لنا بالسلامة ومتأسف جدًا لأى شخص مقدرتش أرد على مكالماته أو رسائله".

وكان آخر عمل درامى شارك به حازم إيهاب مسلسل "إلا أنا.. حكاية تقلها دهب" وكانت أحداث الحكاية مستوحاة من حياة بطلات مصر الأولمبياد فريال أشرف وهداية ملاك وسمر حمزة.