شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من جنازة "يونس" رضيع الفنان حازم إيهاب.. توفى بعمر 12 يوما .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت جنازة الطفل يونس رضيع الفنان حازم إيهاب، من مسجد الحصرى في 6 أكتوبر وذهب المشيعون وراء جثمان الرضيع والذي يدفن في مقابر 6 اكتوبر على طريق الواحات".

وتأتى وفاته بعد ساعات قليلة من إعلان حازم عن دخول الطفل لإجراء جراحة ثانية، حيث ولد مؤخرا مصابا بعيب خلقى فى القلب، ومكوثه فى وحدة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات، طالبا من محبيه وجمهوره الدعاء بالشفاء لابنه فى صلواتهم حتى يمر هذه المرحلة الصعبة.

وكتب حازم عبر حسابه الشخصى على فيس بوك "الحمد لله.. ربنا رزقنا بيونس حازم إيهاب يوم 18 فبراير 2022 يونس اتولد بعيب خلقى فى القلب وعمل عملية فى قلبه وهو عمره ساعات وهو حاليًا فى الرعاية المركزة والله أعلم ها يقدر يخرج إمتى".

وأضاف حازم "أرجوكم ادعوا ليونس ربنا يشفيه ويرجع لنا بالسلامة ومتأسف جدًا لأى شخص مقدرتش أرد على مكالماته أو رسائله".

وكان آخر عمل درامى شارك به حازم إيهاب مسلسل "إلا أنا.. حكاية تقلها دهب" وكانت أحداث الحكاية مستوحاة من حياة بطلات مصر الأولمبياد فريال أشرف وهداية ملاك وسمر حمزة.