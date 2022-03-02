بهدف تشويه صورته.. هاني شاكر يعلن اختراق حساباته بمواقع التواصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، نجاحه في السيطرة على صفحاته الشخصية بمواقع فيسبوك وإنستجرام، بعد تعرضها للاختراق، بهدف تشويه صورته.

الفنان هاني شاكر، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "للأسف الشديد قد تم اختراق حسابي على فيسبوك وإنستجرام، وتم وضع بوستات مغرضة مقصودة لتشويه صورتي أمام الرأي العام".

وتابع: "والحمد لله تم تدارك الموقف واستعادة الحسابات مرة أخرى وسيتم محاسبة من تجرأ وقام بهذا الفعل".

الفنان هاني شاكر، يستعد لإحياء حفل غنائي، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، المقام في محافظة قنا، مساء غدا الخميس الموافق 2 مارس.