بالصور| هيفاء وهبي بإطلالة جريئة في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

هيفاء ارتدت "جيب" قصيرة في شرفة منزل بالعاصمة الفرنسية باريس، وعلقت على الصور قائلة: "أهلا مارس، برج الحوت".

وحازت صور الفنانة اللبنانية على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "ما أجملك"، و"نحبك يا هيفا"، و"الجميلة"، و"شو هالحلا" وغيرها من التعليقات.

وكانت آخر أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مسلسل "أسود فاتح" الذي عرض العام الماضي.

وشارك في بطولة العمل: صبري فواز، أحمد فهمي، معتصم النهار، روجينا، حازم إيهاب، رانيا منصور، نانسي صلاح، وهو من إخراج كريم العدل.