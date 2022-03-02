غدا.. "هاملت بالمقلوب" على مسرح السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح غدا الخميس ٣ مارس العرض المسرحي الجديد "هاملت بالمقلوب"، من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، وذلك بحضور الفنان محسن منصور مدير الفرقة، وعدد من الفنانين والشخصيات العامة، إذ يقدم العرض في تمام الثامنة مساء على مسرح السلام بشارع القصر العيني

وكان فريق عمل المسرحية قد كشف عن البوستر الدعائي للعرض والذي يظهر خلاله ابطال العمل بشكل مختلف في إطار من الإثارة والرعب.

‎يذكر أن عرض "هاملت بالمقلوب" من بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، اهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، مابينج رضا صلاح، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان نور السيد، أحمد أمين، إخراج مازن الغرباوي