منة عرفة تحذف صور طليقها من إنستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قامت الفنانة الشابة منة عرفة، بإلغاء متابعة طليقها محمود المهدي، كما قامت بحذف كل الصور التي تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وحتى الآن لم تعلق "منة" على انفصالها عن "المهدي"، واكتفت بإلغاء المتابعة وحذف الصور.

وكان محمود المهدي قد أعلن انفصاله عن زوجته الفنانة الشابة منة عرفة، للمرة الثانية، أمس الثلاثاء.

وعبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع انستجرام، كتب "المهدي": "تم الانفصال والحمد لله على كل شيء، ربنا يوفقها ويوفقني".

وأعقبه بتعليق آخر قال فيه: "رينا بيرزق العبد، عمرها ما كانت في يد حد، وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي، بس ربنا معايا"

وكان محمود المهدي قد أعلن انفصاله عن الفنانة منة عرفة للمرة الأولى في نوفمبر الماضي، قائلا: "تم الانفصال وكل حاجة قسمة ونصيب، ربنا يوفقها في حياتها"، وبعدها بأيام أعلنا عودتهما

يذكر أن منة عرفة ومحمود المهدي، عقدا قرانهما في يونيو الماضي، بعد قصة حب جمعتهما