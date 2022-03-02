خاص| قبل حفله في الإسكندرية.. هل تحدى مروان بابلو قرار "الموسيقيين" منع التعامل معه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد مطرب الراب مروان بابلو، لتقديم حفل غنائي يوم 18 مارس الحالي، في الإسكندرية، وهو الأول له بعد إصدار نقابة المهن الموسيقية، قرار منع التعامل معه في أكتوبر الماضي، ماهو الموقف؟.

المايسترو محمد أبو اليزيد "وكيل نقابة المهن الموسيقية"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أجاب: "مروان بابلو، حضر إلى النقابة، وقدم اعتذار رسمي عن ماحدث في أكتوبر الماضي، خلال حفل المنارة، وتم قبول الإعتذار".

وتابع: "مروان قدم ايضا أوراقه لدخول اختبارات النقابة، و في إنتظار تحديد موعد الوقوف أمام اللجنة".

أبو اليزيد، رد على سؤال عن موقف النقابة من حفل مطرب الراب مروان بابلو، والمقرر إقامته يوم 18 مارس، وقال: "النقابة لن تمانع، ومن الممكن منحه تصريح يومي، حتى موعد خوض الإختبارات، خاصة بعد التزامه".

بابلو، يستعد لتقديم حفل غنائي، في نادي الإتحادالسكندري، يوم 18 مارس الجاري، وذلك بعد 5 شهور من الحفل الذي أقامه في ساحة مركز المنارة، وتراوحت أسعار تذاكر حفل مطرب الراب مروان بابلو، بين 300 و500 جنيه.

مطرب الراب مروان بابلو، واجه عقب تقديم آخر حفل له في أكتوبر الماضي، أزمة قوية بعد ساعات من تداول مقطع فيديو من الحفل الذي أقيم في ساحة مركز المنارة، وظهر مغني الراب الفلسطيني شاب جديد، وهو يقوم بتعديل كلمات الابتهال الديني "مولاي أني ببابك"، إلى "مروان إني ببابك" .

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع بابلو، باعتباره أحد مؤدي الراب، وبدعوى أنه ليس عضوا بالنقابة، وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد.

وتصدر مطرب الراب مروان بابلو، ترند مؤشر البحث "جوجل"، بعد ساعات من طرح أحدث أغانيه "بربري"، التي حققت ما يزيد عن 980 ألف مشاهدة، بعد ساعات من طرحها مساء أمس الثلاثاء، ويغلب على كلماتها الطابع الهجائي، إذ يقول فيها مطرب الراب مروان بابلو: "سايق الأماني لا أبالي، تكلكعوا أسلكم بالالي، بتضطروني اديكم بالعالي".