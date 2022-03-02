قبل شيرين عبد الوهاب وسارة الطباخ.. ماذا قدمت مديرات الأعمال لعمرو دياب وأنغام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
تقدم المطربة شيرين عبد الوهاب، في الكويت يوم 11 مارس المقبل، ثاني حفل غنائي لها، بعد التعاقد مع المنتجة سارة الطباخ، على إدارة أعمالها .
تعاقد المطربة شيرين عبد الوهاب، مع المنتجة سارة الطباخ، والذي بدأ سريانه في يناير الماضي، جاء بعد تعاون "شيرين" مع أكثر من مدير أعمال، منهم ياسر خليل، وكريم الحديدي.
وجاء تعاقد سارة الطباخ مع شيرين، بعد دخولها في نزاع قضائي مع المطرب محمد الشرنوبي، وفسخها التعاقد مع المطرب تامر عاشور، على إنتاج أغانيه وإدارة أعماله أيضا.
وتعد شيرين، أحدث نجوم ونجمات الغناء، الذين اعتمدوا في إدارة أعمالهم على السيدات.
عمرو وهدى
الفنان عمرو دياب، يأتي في مقدمة القائمة، إذ تولت هدى الناظر "مديرة شركة ناي السابقة"، إدارة أعماله لمدة 10 سنوات، وتحديدا بالفترة من 2007 وحتى 2017.
وطاردت "الناظر" العديد من الأزمات في عامها الأخير، منها اتهامها بصفع أحد محبي "عمرو" في حفل غنائي، إلى جانب الشائعات عن وجود ارتباط عاطفي بينها وبين النجم العربي الأشهر، بالإضافة إلى الربط بين تزامن إبعادها، مع ما تردد عن وجود قصة حب تجمع الفنانة دينا الشربيني، و"الهضبة".
حماقي ومنة
وتولت منه شومان، إدارة أعمال الفنان محمد حماقي، لمدة 4 سنوات، في الفترة من 2014 وحتى 2018، قبل تقدم اعتذارها عن إكمال المهمة، بسبب ظروف خاصة، وتولى حمدي بدر المسئولية.
أنغام ورندا
بعد نجاح رندا رياض، في مهام التسويق الرقمي للمطربة انغام، لمدة عام، تولت أيضا في 2018 إدارة أعمالها.
وتتولى رندا "الحاصلة على شهادة إدارة الأعمال الفنية من جامعة بيركلي الأمريكية"، إدارة أعمال المطرب محمد الشرنوبي، منذ زواجهما في يونيو 2020.
سارة وفاطمة
المنتجة سارة الطباخ ، "التي تولت منذ يناير الماضي، إدارة أعمال المطربة شيرين عبد الوهاب"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت : لا صحة إطلاقا لما تردد عن تعاقد الفنانة شيرين عبد الوهاب، مع المنتجة فاطمة حمادة، على إدارة أعمالها، والتعاقد تم فقط على إحياء الحفل التي تتولى المنتجة الكويتية تنظيمه عبر شركتها".