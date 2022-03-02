قبل شيرين عبد الوهاب وسارة الطباخ.. ماذا قدمت مديرات الأعمال لعمرو دياب وأنغام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تقدم المطربة شيرين عبد الوهاب، في الكويت يوم 11 مارس المقبل، ثاني حفل غنائي لها، بعد التعاقد مع المنتجة سارة الطباخ، على إدارة أعمالها .

تعاقد المطربة شيرين عبد الوهاب، مع المنتجة سارة الطباخ، والذي بدأ سريانه في يناير الماضي، جاء بعد تعاون "شيرين" مع أكثر من مدير أعمال، منهم ياسر خليل، وكريم الحديدي.

وجاء تعاقد سارة الطباخ مع شيرين، بعد دخولها في نزاع قضائي مع المطرب محمد الشرنوبي، وفسخها التعاقد مع المطرب تامر عاشور، على إنتاج أغانيه وإدارة أعماله أيضا.

وتعد شيرين، أحدث نجوم ونجمات الغناء، الذين اعتمدوا في إدارة أعمالهم على السيدات.

عمرو وهدى

الفنان عمرو دياب، يأتي في مقدمة القائمة، إذ تولت هدى الناظر "مديرة شركة ناي السابقة"، إدارة أعماله لمدة 10 سنوات، وتحديدا بالفترة من 2007 وحتى 2017.

وطاردت "الناظر" العديد من الأزمات في عامها الأخير، منها اتهامها بصفع أحد محبي "عمرو" في حفل غنائي، إلى جانب الشائعات عن وجود ارتباط عاطفي بينها وبين النجم العربي الأشهر، بالإضافة إلى الربط بين تزامن إبعادها، مع ما تردد عن وجود قصة حب تجمع الفنانة دينا الشربيني، و"الهضبة".