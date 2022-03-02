يحمل جثمان ابنه.. انهيار الفنان حازم إيهاب في جنازة نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ودع الفنان الشاب حازم إيهاب، نجله "يونس" إلى مثواه الأخير، وشيع جثمانه من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، ويدفن بمقابر الأسرة على طريق الواحات.

وظهرالفنان حازم إيهاب منهارا أثناء توديع نجله الوحيد، وخرج من المسجد وهو يحمل جثمانه.

وكان الفنان الشاب حازم إيهاب، قد أعلن منذ ساعات وفاة نجله الوحيد "يونس"، وذلك بعد أيام من خضوعه لعملية جراحية

وكتب "إيهاب" عبر خاصية الاستوري بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، يونس ابني في ذمة الله".

حازم إيهاب رزق بنجله "يونس" يوم 18 فبراير الماضي، وأعلن أنه ولد بعيب خلقي في القلب، ومكث لأيام بغرفة العناية المركز بأحد المستشفيات.

وكتب "إيهاب" عبر حسابه بموقع إنستجرام: "يونس داخل عملية تانية النهاردة بالليل، أرجوكم الدعاء إنه يقوم منها على خير ويرجعنا بالسلامة