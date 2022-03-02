كتب امير فتحي في الأربعاء 2 مارس 2022 03:57 مساءً - شيع الفنان ” حازم إيهاب ” جنازة مولوده الأول ” يونس ” عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر على أن يدفن في مقابر 6 أكتوبر على طريق الواحات .
وظهر حازم إيهاب في حالة إنهيار أثناء توديع نجله الذي رحل عن عالمنا بعد مرور 12 يوما من ولادته .. وخرج من المسجد عقب أداء صلاة الجنازة وهو يحمل مولوده الملفوف بالكفن بين يديه .
وكان الفنان حازم إيهاب قد أعلن منذ ساعات عن وفاة نجله يونس بعد إجرائه للعملية الجراحية الثانية في القلب بسبب إصابته بعيب خلقي بالقلب .
كانت هذه تفاصيل خبر في مشهد مؤثر .. حازم إيهاب يحمل رضيعه بالكفن وانهياره أثناء الجنازة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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