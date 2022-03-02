التعليق الأول ل ” منة عرفة ” بعد انفصالها عن زوجها محمود المهدى

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 مارس 2022 03:57 مساءً - خرجت الفنانة ” منة عرفة ” بالتعليق الأول لها بعد إعلان انفصالها للمرة الثانية عن زوجها الفنان ” محمود المهدي ” خلال الساعات الماضية .

فكتبت منة عرفة في منشور عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري : ” اللهم أجبر خاطري جبراً أنت وليه، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء ” .

وتابعت : ” ربي اشرح صدري وأرح قلبي وأزح من قلبي كل خوف يسكنني وكل ضعف يكسرني، وكل أمر يبكيني ولا تفجعني في مستقبلي ولا في نفسي ولا في باقي أهلي ولا تعسّر أمري وافتح لي أبوابي المغلقة ” .

كما قامت منة عرفة بحذف جميع الصور التي جمعتها بمحمود المهدي عبر حسابها على إنستجرام بعد يوما واحدا من إعلان الانفصال .

وكان الفنان محمود المهدي قد أعلن صباح يوم أمس الثلاثاء عن خبر الانفصال من خلال خاصية الاستوري عبر تطبيق إنستجرام فقال : ” تم الانفصال والحمد لله على كل شىء وربنا يوفقها ويوفقنى ” .