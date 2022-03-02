شكرا لقرائتكم خبر عن هايلي بالدوين تحتفل بعيد ميلاد جاستين بيبر برسالة رومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت هايلي بالدوين على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها المغني العالمي جاستين بيبر من خلال بوست لها عبر انستجرام، برسالة رومانسية قالت فيها : " "هناك الكثير من الأشياء المدهشة والجميلة في هذه الحياة، لكن الجزء الأكثر جمالًا هو أنني سأعيشها معك"، وما إن نشرت ذلك أمام أكثر من 40 مليون متابع لها، حتى انهالت عليها التعليقات من قبل متابعيها ممن حرصوا على التعليق لها وتهنئة بيبر.



هايلى وجاستين

وتزامن الأمس الثلاثاء الـ 1 من مارس مع عيد ميلاد المغني الشهير جاستين بيبر الـ28، الذى يعتبر أحد أشهر المغنيين حول العالم، ممن لهم جماهيرية كبيرة رغم سنه الصغير، والذى وُلد في 1994 في أونتاريو، كندا، ونال المركز الثاني في برنامج مسابقات محلي بعمرٍ صغير، وتحول بعدها إلى ظاهرة على موقع يوتيوب.



هايلى بيبر على انستجرام

وكان مهتمًا بالموسيقى وتعلم العزف على البيانو والطبول والجيتار والبوق، في عام 2007، حصل بيبر البالغ من العمر 12 عامًا على المركز الثاني في مسابقة الغناء المحلية في ستراتفورد، وأدى أغنية للفنان نيو So Sick.

وأنشأت والدته في البداية حسابًا على يوتيوب لمشاركة أداء ابنها مع أفراد العائلة والأصدقاء، وبنمو شعبيته على القناة، واصلت نشر المزيد من أغانيه.