شكرا لقرائتكم خبر عن بوردة حمراء وإطلالة كلاسيكية .. أحدث ظهور لـ سارة سلامة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم إنها غير متواجدة بشكل مستمر علي الساحة الفنية، إلا أن الفنانة الشابة سارة سلامة، تستطيع أن تجذب الأنظار لها بمجرد الكشف عن صور جديدة، حيث نشرت سارة سلامة صور وهي تقضي إجازتها من خلال حسابها علي موقع انستجرام.



سارة سلامة تقضي اجازتها



سارة سلامة في ظهور جديد

وظهرت سارة سلامة في الصور بإطلاله كلاسيكية مرتدي "بلور" من اللونين الأسود والأبيض، مع "تنورة" جلد من اللون الأسود وتركت شعرها منسدل، مع نظارات شمسية من اللون الأصفر.



سارة سلامة بلوك مسائي

وكشفت أيضا سارة منذ أيام عن صور لها من الإجازة ايضا، والتي لفتت بها الأنظار في لوك مسائي في أحدي المطاعم الراقية، في حين اختارت سارة أن تظهر منذ أسبوعين بصورة رومانسية للاحتفال بعيد الحب، حيث ظهرت بفستان أنيق زينته بوردة حمراء وسط خصلات شعرها.



سارة سلامة تحتفل بعيد الحب

وكانت قد كشفت الفنانة سارة سلامة عن العديد من الأمور حول مسيرتها الفنية وسبب عدم انتشارها بصورة كبيرة خلال أعمال عديدة أثناء حلولها ضيفة على أحد البرامج مؤخرًا، حيث أرجعت الفنانة سارة سلامة عدم تواجدها بأعمال كثيرة إلى أنها ومنذ بدايتها والمخرجون وضعوها فى قالب معين، وهو الأدوار الجريئة أو الشر، ولكنها قررت أن تخرج من هذا القالب ما جعلها ترفض العديد من الأعمال، وبالتالي لم تتواجد بصورة كبيرة في أعمال عديدة قائلة: "في ناس بدأت بعدى وسبقتنى".

سارة سلامة: والدى كان رافض دخولى مجال التمثيل فى البداية

كما تطرقت إلى أن والدها الفنان أحمد سلامة، كان رافض دخولها مجال التمثيل، وعن قلة ظهورها فى المهرجانات قالت: "مجرد حضورى فى المهرجان وأنا ليس لدى ما أقدمه سواء أعمال أو تكريم أمر لا أحبه، فأنا لا أحب أن أذهب من أجل التصوير والظهور فقط"، وتابعت: "تأخرت فى مشوارى الفنى وهناك من بدأ بعدى وسبقني بسبب أننى آخذ وقتا طويلا فى اختيار الأعمال وليس هدفي الانتشار فقط، وكنت أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز وحققت هذا الحلم، وأتمنى أن أعيد التجربة مرة أخرى، وكنت أتمنى أيضا العمل مع أحمد مكى وقدمت معه دور ناتاشا فى الكبير أوى".

وتابعت سارة سلامة: "أنا شخصية صريحة ولا أسعى لإثارة الجدل بشكل متعمد، وأحترم آراء الجمهور ولكن الهجوم بدون مبرر من المؤكد أنه أمر سخيف، وعلاقتى بالسوشيال ميديا منذ زمن عندما بدأت فى الإعلانات، ولكن بعد فترة وجدت الكثير من الصفحات الشخصية تحمل اسمى وهى صفحات مفبركة لذلك وقع على ظلم".

آخر أعمال سارة سلامة المسلسل الكوميدي إسعاف يونس الذي قام ببطولته محمد أنور وعدد من النجوم الشباب إخراج معتز التوني ، ومسلسل "اسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.