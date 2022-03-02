شكرا لقرائتكم خبر عن اختراق حسابات هانى شاكر على فيس بوك وإنستجرام .. والنقيب يهدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان الكبير هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن تعرض حساباته على فيس بوك وإنستجرام، للاختراق محذرا جميع متابعيه اللذين يتابعونه على حساباته.

وكتب هانى شاكر، عبر حسابه على تويتر، قائلا:" للأسف الشديد قد تم اختراق حسابي على الفيس بوك و إنستجرام وتم وضع بوستات مغرضة مقصودة لتشويه صورتي امام الرأي العام والحمدلله تم تدارك الموقف واستعادة الحسابات مرة أخري وسيتم محاسبة من تجرأ وقام بهذا الفعل"



هانى شاكر

وكان أمير الغناء العربي هاني شاكر قد شارك فى حفل توزيع حفل جوائز ‏JOY AWARDS، حيث قدم أغنية "علي الضحكاية" والتي تألق في تقديمها، وذلك بعدما قدم كاظم الساهر أغنية "أحبينى".

وأحيا النجم هانى شاكر حفلاً غنائيًا ضمن حفلات موسم الرياض، وشارك فى الحفل المطرب محمد محسن والمطربة مى فاروق، والفرقة الموسيقية بقيادة الموسيقار أمير عبد المجيد، وقدم هانى شاكر باقة من أجمل أغانيه.