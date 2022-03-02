أول رد فعل من منة عرفة بعد انفصالها عن زوجها محمود المهدى

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الممثلة الشابة منة عرفة قوائم البحث، وذلك بعد أول رد فعل لها بعد إعلان خبر انفصالها عن زوجها محمود المهدي، حيث حذفت منه كل الصور التي جمعتها بالمهدي من حساب الانستجرام الخاص بها، وذلك بعد يوما واحدا من إعلان الانفصال للمرة الثانية.

أعلن أمس محمود المهدى زوج الممثلة منة عرفة انفصالهما للمرة الثانية، وذلك عبر خاصية الاستورى عبر تطبيق إنستجرام، وكتب محمود المهدى قائلا: "تم الانفصال والحمد لله على كل شىء وربنا يوفقها ويوفقنى"، ثم كتب استورى أخرى قال فيها: "ربنا اللى بيرزق العبد عمرها ما كانت فى يد حد وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدى بس ربنا معايا الحمد لله".

محمود المهدى يعلن انفصاله

محمود المهدي يعلن انفصاله عن منه عرفة

وكانت قد كشفت الفنانة منة عرفة عن قيامها بتأثيث منزل جديد هى وزوجها محمود المهدى، ونشرت صورة عبر حسابها على فيس بوك، تظهر فيها هى وزوجها داخل المنزل الجديد أثناء تجهيزه.

حساب منه عرفة على فيس بوك

وعلقت منة عرفة على الصورة التى نشرتها عبر حسابها على فيس بوك: "من البيت الجديد.. لما نخلص إن شاء الله هنزلكم قبل وبعد.. ربنا يكرم كل واحدة داخلة على جواز باللحظة دى يارب.. واللى لسه ربنا يكرمها بواحد يصونها يارب".

منه عرفة وزوجها

وكانت قد أعلنت منة عرفة إصابتها هى وزوجها محمود مهدى وجميع أفراد أسرتها بفيروس كورونا أول فبراير الماضى، مؤكدة أن الموضوع صعب للغاية، طالبة من جمهورها ومحبيها الدعاء لها ولأسرتها بالشفاء العاجل، حيث نشرت صورة لها بالكمامة على فراش المرض، عبر ستورى حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "الحمد لله دائما وأبدا، أنا وماما والبيت كله ومحمود.. إيجابى كورونا، كلنا تعبانين جدا، ادعولنا الموضوع طلع صعب أوى.. ربنا يشفى كل مريض".

وسبق وأكدت أكدت الفنانة منة عرفة خلال لقائها مع تليفزيون ”الخليج 365”، أن شخصية "مروة" التى جسدتها فى حكاية "حلم حياتى" ضمن قصص وحكايات مسلسل "إلا أنا"، الذى عرض مؤخرا على قنوات dmc كانت صعبة عليها جداً بسبب التفكك الأسرى، ولديها معاناة خاصة مع أهلها وتربيتها بشكل خاطئ، بخلاف تفاصيلها وحياتها مع "خديجة" التي تجسدها الفنانة مايان السيد.

وكشفت منة عرفة عن أول لقاء جمع بينها وبين مخرجة العمل ياسمين أحمد كامل قالت: "أول ما ياسمين شافتنى قالتلى قومى اغسلى وشك والضوافر تتشال ومفيش ميكب تانى.. وأنا عايزاكى تمثلى"، لافتة إلى أن ياسمين مخرجة العمل جعلتها تبكى بسبب أنها شعرت بالمسئولية وتفاصيل الشخصية اتجاه العمل وتحضيراتها للعمل بشكل مفصل وبسيط، مؤكدة أن المخرجة كان لديها "تارجت" محدد ونجاح تصل له، مؤكدة أن المخرجة ياسمين أحمد كامل هى العمود الفقرى لنجاح القصة في المسلسل.