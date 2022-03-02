شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أشرف فايق يقدم ورشة فنية عن التمثيل السينمائى بقصر السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، ورشة التمثيل السينمائى للمخرج أشرف فايق، سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا ضمن دورة الدراسات السينمائية الحرة المنفذة دوريا بقصر ثقافة السينما برئاسة الفنان تامرعبدالمنعم، مديرعام الثقافة السينمائية.

كانت الهيئة قد نظمت عروضًا سينمائية وندوات ثقافية بقصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، حيث قدم الفيلم العربى "أنف وثلاث عيون" ضمن نشاط نادى السينما الرواية، أعقبه ندوة تثقيفية للناقد عصام حلمى لمناقشة الفيلم والذى ينتمى لنوعية الأفلام الروائية والذى كتبه إحسان عبد القدوس، إخراج حسين كمال، وبطولة ميرفت أمين وماجدة، ومحمود يس.

وضمن فعاليات برنامج نادى سينما ذوى الهمم بالتعاون مع الإدارة العامة للتمكين الثقافى، أقيم عرض فيلم رسوم متحركة، بجانب سلسلة أفلام توم وجيرى للترفيه عن الأطفال، وذلك اهتماما بذوى الهمم من الأطفال لرعايتهم فنيا وثقافيا لتنمية قدراتهم ومهاراتهم المختلفة من خلال تقديم عروض أسبوعية لنادى سينما ذوى الهمم يجوب مختلف دور الرعاية ومراكز ذوى الاحتياجات الخاصة لتقديم عرض سينمائى يهدف للتعليم وتثقيف الأطفال وغرس الثقة بالنفس وتأهيلهم للدمج فى المجتمع.