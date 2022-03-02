شكرا لقرائتكم خبر عن 7 صور من حلقة محمد صلاح مع " صاحبة السعادة " إسعاد يونس على "DMC" غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل محمد صلاح قائد منتخب مصر، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي ضيفاً على الإعلامية إسعاد يونس على قناة دى إم سى، خلال لقاء خاص يذاع الجزء الأول منه غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء.

و نستعرض أبرز 7 لحظات من البرومو عكستها مجموعة من الصور ستشهدها الحلقة، وعكسها البرومو.

وكانت فضائية دي إم سي قد نوهت للقاء من خلال استعراض برومو شوق الملايين بخصوص الحلقة إذ كشف عن جوانب عديدة سيشهدها محبي صلاح أثناء استضافته مع اسعاد يونس.

حيث استعرضت الإعلامية إسعاد يونس "فول سوداني ولب وأرز باللبن، قائلة: محطوش مكسرات على الرز بلبن، أودي وشي فين بقى؟".

وتابعت : "بقالك كتير مشوفتش لب،" ورد صلاح قائلا: "بقالي كام سنة مكالتش لب، مقتنعة إني هاكل الحاجات دي كلها؟"، وردت: "هتاكلها دا أنا شايلاها على قلبي من مصر"، وقاطعها قائلا:" هاكل بطاطا".



اسعاد يونس ولحظة الحديث عن ان القاعة التي تتواجد فيها هي نفس القاعة

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ابتسامة اسعاد يونس