شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ضيف إسعاد يونس على "DMC" مساء غد الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل محمد صلاح قائد منتخب مصر، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي ضيفاً على الإعلامية إسعاد يونس على قناة دى إم سى، خلال لقاء خاص يذاع الجزء الأول منه غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء.

ونوهت فضائية دي إم سي إلى اللقاء من خلال استعراض برومو شوق الملايين بخصوص الحلقة إذ كشف عن جوانب عديدة سيشهدها محبي صلاح أثناء استضافته مع إسعاد يونس.

حيث استعرضت الإعلامية إسعاد يونس "فول سوداني ولب وأرز باللبن، قائلة: محطوش مكسرات على الرز بلبن، أودي وشي فين بقى؟".

وتابعت : "بقالك كتير مشوفتش لب،" ورد صلاح قائلا: "بقالي كام سنة مكالتش لب، مقتنعة إني هاكل الحاجات دي كلها؟"، وردت: "هتاكلها دا أنا شايلاها على قلبي من مصر"، وقاطعها قائلا:" هاكل بطاطا".

وحصد النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي، العديد من الألقاب خلال رحلته الاحترافية بداية من بازل السويسرى ومرورًا بتشيلسى الإنجليزى وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وصولًا إلى صفوف الريدز، الذى توج معه بخامس ألقابه، بعد حصوله على لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11 - 10، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى المباراة النهائية التى جمعتهما على ملعب "ويمبلى".