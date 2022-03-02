شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفة يروج لمسلسل "أحلام سعيدة": كوميدى اجتماعى نسائى جدًا .. دعواتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج المخرج عمرو عرفة، لمسلسل " أحلام سعيدة" للنجمة يسرا الذى يخوض به سباق دراما رمضان المقبل، ونشر عمرو عرفة بوستر المسلسل، عبر حسابه على تويتر، وكتب قائلا:" أحلام سعيدة كوميدي اجتماعي نسائي جداً دعواتكم".



عمرو عرفة

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، عماد رشاد، وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

وقدمت يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مايان السيد، محمود حجازى، خالد حجاج، مروى الأزلي بسنت صيام، لمى كتكت، عمرو صالح وبرلتنى فؤاد، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.