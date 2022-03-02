شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر إيفيهات عانس السينما زينات صدقى فى ذكرى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الأربعاء ذكرى وفاة الفنانة زينات صدقى التي قدمت أعمال مهمة وتركت بصمة كبيرة مع الجمهور وتميزت بخفة دمها وطلتها على الشاشة، بدأت حياتها الفنية مطربة فى بعض الفرق الفنية، شاهدها الفنان نجيب الريحانى وعرض عليها دورا فى مسرحية له، وأطلق عليها اسم "زينات"، وأخذت من صديقتها المقربة خيرية صدقى لقب "صدقى"، وكان أول عمل لها فى الفرقة دورها فى مسرحية "الدنيا جرى فيها ايه" واشتهرت فى هذه الفترة بدور الخادمة سليطة اللسان، ونقلت الشخصية نفسها إلى السينما.





وكان أول أعمالها السينمائية فيلم "وراء الستار" عام 1937، ومن بين أعمالها التى علقت بأذهان الجمهور "الآنسة حنفى"، "ابن حميدو"، "اسماعيل ياسين فى الأسطول"، "حلاق السيدات" الذى يعد الفيلم الوحيد الذى لعبت بطولته مع الفنان الكوميدى عبدالسلام النابلسى، فى نهاية الستينات من القرن الماضى.

ومن الألقاب الظالمة التى حصدتها زينات "عانس السينما" رغم أنها تزوجت 3 مرات، إلا أن ظهورها الظريف على الشاشة والجمل الساخرة التى كانت تطلقها فى أفلامها، جعل محبوها لا يزالون يستخدمونها كـ"إيفيهات" إلى وقتنا الحالى ومن بينها:

1- عوّض عليا عوض الصابرين يا رب.

2- إنت شايفنى ناقصة رجل ولا إيد، ولا يمكن عورة ولا خرسا ولا يمكن؟

3- الوحش الكاسر الأسد الغادر إنسان الغاب طويل الناب.

4- يا سارق قلوب العذارى.

5- أنا قلبى ليك ميال ولا فيه غيرك ع البال إنت وبس اللى حبيبى.

6- بتبصلى كده ليه والمكر جوا عينيك؟ كل العيون حواليك قاتلها سحر عينيك، حبيبى ياما بحبه ياما أصفر أحمر أخضر.

7- يعنى أنا اللى هفضل كده من غير جواز؟ ده حتى مش كويس على عقلى الباطن يا إخواتى

8- ياختى جماله حلو شبابه حلو كتايكتو بني.

9- يا مُهدَى إلى الحديقة يا وارد أفريقا يا مجنون بالأقدمية يا واخد السراية بوضع اليد.

10- حسب الله حسبولو حسبولى.. املالى الوسادة الخالية.