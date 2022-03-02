شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة عن أغنيتها الجديدة "جرأة": لحن صعب ومليان بساطة مع فلسفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة أصالة عن مقطع من أغنيتها الجديدة "جرأة" والتي من المقرر طرحها قريبا، وعلقت أصالة علي مقطع الفيديو الذي كشفت عنه من خلال الانستجرام الخاص به بـ " هي الأغنيه عملت لي حاله مو عارفه أطلع منّها .. وزنها والتكنيك اللي أنا غنّيته ولحن دخلت الاستوديو أتحدّاه بسّ إنّي غنّيه متلّ ماهوّه .. لحن صعب ومليان بساطه مع فلسفه .. أغنيه من جوّا قلبي حبيتها وفيها تعلّقت وبوعدكم رح تعجبكم".

كما كشفت أصالة عن صناع الغنية وهي من كلمات: الأمير عبد الله بنّ فيصل بنّ يزيد، وألحان: وتر، وتوزيع موسيقي: هشام السكران.

وكانت قد شاركت النجمة أصالة نصري، متابعيها وجمهورها، بجلسة تصوير جديدة أطلت فيها باللون الذهبي والموف وبالشعر القصير، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت على الصور التي نشرتها منذ قليل "كانت حفلة إمبارح عبارة عنّ طاقة حُبّ وفرح".

وسرعان ما حصدت الصور الكثير من التعليقات والإعجابات، حيث كان أول المعلقين شقيقها أنس نصرى، الذي كتب قائلاً: "دائمًا في المقدمة مكانك كما تستحقين حبيبتي".