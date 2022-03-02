شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تجسد دور غجرية فى مسلسل "جزيرة غمام" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة مى عز الدين فى دور فتاة غجرية خلال أحداث مسلسل "جزيرة غمام"، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تواصل تصوير مشاهدها فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، والتى تدور أحداثه في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، ويتم العمل على بناء الديكورات لتلك الفترة، وتكوين صورة مناسبة للمشاهد عن تلك الفترة من حيث الملابس والحياة فى هذا الوقت
مسلسل جزيرة غمام" بطولة كل من طارق لطفى ومى عز الدين وفتحى عبد الوهاب، أحمد أمين والفنان رياض الخولى وعبد العزيز مخيون وآخرون من النجوم، والعمل من إخراج حسين المنباوى وتأليف عبد الرحيم كمال.
يعد مسلسل "جزيرة غمام"، أول أعمال أحمد أمين الدرامية بعد مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي تم عرضه في نوفمبر 2020 عبر المنصات العالمية، عن سلسلة روايات الكاتب الراحل دكتور أحمد خالد توفيق، وهو المشروع الذي أشرف على كتابته وإخراجه عمرو سلامة، وشاركه البطولة رزان جمّال، آية سماحة، رشدي الشامي، سما إبراهيم، باتع خليل وريم عبد القادر.
وكانت آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "خيط حرير" بطولة محمود عبد المغني ونيقولا معوض وسوسن بدر، ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوى، وحازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.