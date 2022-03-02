شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تجسد دور غجرية فى مسلسل "جزيرة غمام" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة مى عز الدين فى دور فتاة غجرية خلال أحداث مسلسل "جزيرة غمام"، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تواصل تصوير مشاهدها فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، والتى تدور أحداثه في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، ويتم العمل على بناء الديكورات لتلك الفترة، وتكوين صورة مناسبة للمشاهد عن تلك الفترة من حيث الملابس والحياة فى هذا الوقت

مسلسل جزيرة غمام" بطولة كل من طارق لطفى ومى عز الدين وفتحى عبد الوهاب، أحمد أمين والفنان رياض الخولى وعبد العزيز مخيون وآخرون من النجوم، والعمل من إخراج حسين المنباوى وتأليف عبد الرحيم كمال.