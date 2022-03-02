شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى مديون يبحث عن ميراثه بعد عودته من أوروبا فى "راجعين ياهوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقع النجم خالد النبوى فى العديد من الديون أثناء إقامته في أوروبا، وحينما يعود إلى مصر يبحث عن الميراث بسبب الخسائر التى طالته وهو فى الخارج، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق، ويواصل التصوير يوميًا وبشكل مكثف وتصل عدد ساعات التصوير لـ16 ساعة فى اليوم، فى العديد من الديكورات المتخصصة بأحداث المسلسل، منها حى الجمالية التى يتم تصوير معظم المشاهد فيها، وتجمع المشاهد بينه وبينه اللبنانية نور والفنانة هنا شيحة وآخرون من النجوم.

ويشارك في بطولة مسلسل "راجعين ياهوا"، بجانب خالد النبوى، عدد كبير من النجوم، وهم: نور اللبنانية ووفاء عامر وأنوشكا وأحمد بدير وهدي المفتي وإسلام إبراهيم وإسلام جمال وطارق عبد العزيز وسلمي أبو ضيف وطه الدسوقي وتميم عبده وصفاء الطوخى، والمسلسل عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة.

وشهد لوكيشن التصوير اتباع جميع المتواجدين للإجراءات الاحترازية منعًا من انتشار فيروس كورونا، من خلال وجود طبيب مختص بالتعقيم للجميع من ساعة لأخرى، مع ارتدائهم الكمامات بشكل مستمر.