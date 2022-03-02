منها جلسات بالبخار وعلاج طبيعي.. تفاصيل استعداد سمير صبري لجراحة دقيقة بالقلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يستعد الفنان سمير صبري، للخضوع لجراحة دقيقة بالقلب، داخل مستشفى المعادي العسكري، تحت إشراف فريق طبي مكون من 15 طبيب، بعد نقل الفنان الكبير لها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ناني الديب "الصديقة المقربة للفنان الكبير"، في مداخلة مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة النهار، كشفت تفاصيل استعداده للجراحة، وقالت: "يتم حاليا تأهيل الفنان سمير صبري للعملية، إذ يخضع لجلسات علاج طبيعي وبخار، وتم وضعه على جهاز أكسجين استعدادا لعملية القسطرة في الشريان الأورطي، وهو أهم شريان ويقع في مكان دقيق".

وتابعت: "يجب أن تكون حالته الجسمانية سليمة بنسبة 100% قبل العملية، التي تجرى له الجمعة أو السبت، عقب إجراء الفحوصات وضبط إنزيمات الكبد".

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الأيام الماضية، بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة، كنوع من التقدير والتكريم لمسيرته الفنية الكبيرة.