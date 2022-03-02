رايان رينولدز وزوجته يتبرعان بمليون دولار لدعم الأوكرانيين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الثنائي الشهير رايان رينولدز وزوجته بليك ليفلي عن التبرع بدولار عن كل دولار تجنيه مبادرة جمع التبرعات التي أطلقتها مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لدعم المتضررين جراء الحرب في أوكرانيا، بما يصل إلى مليون دولار.

وعن مبادرته الخيرية، كتب رينولدز على “تويتر”: “في غضون 48 ساعة أُجبر العديد من الأوكرانيين على الفرار من منازلهم إلى دول مجاورة، وهم بحاجة إلى الحماية”.

ومن جانبها نشرت ليفلي في تطبيق “إنستغرام” صورة من حساب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تُظهر طفلاً يتلقى مساعدة من ذراعي شخص آخر للصعود إلى مركبة وللفرار من أوكرانيا إلى إحدى المناطق المجاورة.

وكتبت الممثلة: “أنا ورينولدز سنضاعف كل دولار يتم التبرع به لصالح حماية المدنيين في أوكرانيا”، وأضافت: “مفوضية شؤون اللاجئين تعمل على تقديم الدعم لأكثر من 50 ألف أوكراني ممن اضطرتهم ظروف الحرب إلى الفرار من مناطقهم خلال الساعات الماضية”.

وأشارت ليفلي إلى أن المبادرة تهدف إلى تقديم المساعدات المنقذة للحياة والتنسيق مع الدول المجاورة لضمان حماية العائلات الهاربة من جحيم الحرب.