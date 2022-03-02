جاي زي يحصل على تعويض بقيمة 4.5 ملايين دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصل زوج الفنانة الشهيرة بيونسيه ونجم الراب الأميركي جاي زي على تعويض بقيمة 4.5 ملايين دولار من شركة العطور “بارلوكس” نظير حقوقه في صفقة بيع عطر يحمل علامة تجارية باسمه.

ويعود النزاع القانوني بين الطرفين إلى عام 2016، عندما رفعت شركة العطور دعوى ضد المغني تتهمه بعدم الإيفاء بشروط عقد العلامة التجارية والترويج الذي أُبرم بينهما في 2012.

ووفقاً لموقع “الصفحة السادسة”، طالبت الشركة مغني الراب بتعويض 68 مليون دولار، بدعوى عدم التزامه بالشروط التعاقدية المنصوص عليها في اتفاق الترويج لعطر Gold Jay Z.

وقالت هيئة المحلفين، بعد الاستماع لشهادة المغني، أنه ليس مسؤولاً عن تعويض الشركة بالمبلغ المطلوب في الدعوى، كما رفضت المحكمة دعوى مضادة رفعها محامي جاي زي تقضي بإلزام شركة العطور بدفع 4.5 ملايين دولار لمغني الراب والمنتج الموسيقي.

وخلال المحاكمة، أشار محامي شركة بارلوكس إلى أن المغني خرق العقد الموقع في 2012 بعدم حضوره لحفل تدشين العطر في 2014، ولم يروج للمنتج.

وتابع في مرافعته بأن الشركة استثمرت 29 مليوناً في مشروع العطر، شارحاً أن التزام جاي زي بما يليه من شروط العقد كان من الممكن أن يقود المنتج لتحقيق أرباح تصل إلى 67 مليون دولار.

من جانبه، أكد محامي جاي زي إن المغني لم يفعل ما من شأنه إفشال المنتج، وقضى نحو عام في الإيفاء بالتزامات الظهور من أجل الترويج للعطر، موضحاً أن العطر هو المنتج الوحيد الذي وافق جاي زي على وضع اسمه عليه، لذا لا يعقل أن يتأخر في المساعدة على إنجاح تسويقه.

وقال قاضي محكمة الاستئناف في نيويورك، إن للمغني وشركته “سي كارتر إنتربرايس” الحق في الحصول على مبلغ التعويض موضوع الدعوى المضادة لمقابلة حقوقه في ملكية العطر، وأضاف: “القضية واضحة، بارلوكس باعت منتجاً مرخصاً بعد 2015، لكنها لم تدفع حقوقاً مستحقة عن صفقة البيع”.