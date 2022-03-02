تايغر شروف يتلقى رسالة مؤثرة من والدته.. ماذا تقول؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحتفل اليوم نجم بوليوود “تايغر شروف” بيوم ميلاده الـ32. وفي هذا اليوم الكبير، ينال نجم The War، اهتماماً خاصاً وحباً كبيراً من معجبية ووالدته بصفة خاصة. ولهذه المناسبة، شاركت “عائشة شروف” والدة “تايغر” العديد من الصور ومقاطع الفيديو على قصص إنستغرام الخاص بها، حيث يمكن رؤية المعجبين يتمنون لممثلهم المفضل يوم ميلاد سعيد.

شاركت “عائشة شروف” سلسلة من الصور لـ”تايغر” على صفحتها على إنستغرام، وكتبت في التسمية التوضيحية: “يوم ميلاد سعيد ابني الحبيب!!! أنت هديتي الثمينة من الله. أتمنى لك أن كل ذلك الحب والاحترام والنزاهة واللطف وأخلاقيات العمل التي تجسدها في كل يوم من حياتك، أن يروا تحقيق كل تلك أحلامك وتطلعاتك!!!! يا بُني إذا قلت أنك تجعلني فخورة، فسيكون هذا هو تصريح القرن.” ثم أتبعت هذه الكلمات برموز عديدة للقلب.

كما شاركت منشوراً آخر، عبارة عن صورة أبيض وأسود وهي تحمله بينما لايزال طفلاً صغيراً، وكتبت تعليقاً على الصورة: “إلى الأبد يا ابني.”

كما انتقلت “ديشا باتاني”، صديقة “تايغر” إلى إنستغرام لمشاركة فيديو قصير إحتفالاً بيوم ميلاده، حيث شوهد نجم الحركة الرائع وهو يرسم ابتسامة للكاميرا، وفي الخلفية يُمكن سماع موسيقى يوم الميلاد. تمنت “ديشا” أطيب الأمنيات لأعز أصدقائها من خلال المنشور اللطيف الذي كتبت فيه: “أسعد يوم ميلاد لأعز أصدقائي. شكراً لك على إلهام الملايين منا بعملك الجاد وروحك الجميلة- أنت جميل”. وقد تفاعلت “عائشة شروف” والدة “تايغر” النمر مع الفيديو باستخدام العديد من الرموز التعبيرية للقلب. على جبهة العمل، يتطلع “تايغر شروف” إلى إطلاق فيلم Heropanti 2 وGanpath. بينما شوهد آخر مرة في فيلم Baaghi 3 لعام 2020.