مي عز الدين “غجرية” في “جزيرة غمام” خلال رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غياب استمر 3 سنوات عن موسم المسلسلات المصرية لرمضان منذ قدمت مسلسل “البرنسيسة بيسة” عام 2019، تعود النجمة مي عز الدين للمشاركة بموسم رمضان 2022، ببطولة “جزيرة غمام” وتجسد شخصية فتاة غجرية، وتدور الأحداث في العقد الثاني من القرن الماضي.

ولم تعلن مي رسميا عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي مشاركتها ببطولة العمل، بعد الجدل الذي أثير حول اعتذار النجمة روبي المرشحة الأولى لبطولة المسلسل، ولكنها متواجدة حاليا في الحى الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، لتصوير مشاهدها وسط تكتم كبير على تفاصيل العمل.

مسلسل جزيرة غمام” بطولة كل من طارق لطفى ومى عز الدين وفتحى عبد الوهاب، أحمد أمين والفنان رياض الخولى وعبد العزيز مخيون وآخرون من النجوم، والعمل من إخراج حسين المنباوى وتأليف عبد الرحيم كمال.

وسبق أن أعلنت مي عز الدين عدم اهتمامها بخوض المنافسة في الموسم الرمضاني، وعرضت مسلسلها الأخير “خيط حرير” في الموسم الشتوي للعام 2020، وأكدت أن المشاركة في الموسم الأشهر دراميا لم تعد هدفا لها.