أصالة تتحدى نفسها بـ”جرأة”.. “بساطة مع فلسفة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل النجمة أصالة نصري الكشف عن مفاجآتها الفنية في 2022، إذ طرحت أغنية جديدة باللهجة الخليخية حملت اسم “جرأة” وحظيت بإشادة واسعة لكلماتها التي جاءت من الأمير عبد الله بن فيصل بن يزيد وألحان وتر وتوزيع هشام السكران.

وعبّرت أصالة عن سعادتها بصدور أغنية “جرأة” وقالت في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”: “هي الأغنيه عملت لي حاله مو عارفه أطلع منّها .. وزنها والتكنيك اللي أنا غنّيته ولحن دخلت الاستوديو أتحدّاه بسّ إنّي غنّيه متلّ ماهوّه .. لحن صعب ومليان بساطه مع فلسفه .. أغنيه من جوّا قلبي حبيتها وفيها تعلّقت وبوعدكم رح تعجبكم”.

فور صدورها حققت أغنية “جرأة” نسبة مشاهدة مرتفعة واقتحت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا في السعودية والإمارات والكويت والمغرب وعدد من البلدان العربية.

وأجمع عدد كبير من المتابعين على اختلاف الأغنية من حيث الموضوع الجديد على أصالة والتوزيع الموسيقي الذي تميّز بطابعه الغربي مع الحفاظ على النغمة الخليجية الكلاسيكية.