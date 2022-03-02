لطيفة تستذكر والدها البطل وتبكي بحرقة: “لم أستوعب أنه توفي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم تتمالك النجمة لطيفة التونسية نفسها عندما استذكرت والدها الذي توفي في ظروف صعبة حين كانت في سنّ الثالثة عشرة.

لطيفة بكت بحرقة لدى حديثها عن والدها خلال حلولها ضيفةً على برنامج AB talks الذي يقدّمه أنس بوخش على موقع “يوتيوب”.

وقالت لطيفة أن والدها كان بطلًا ووافته المنية حين كانت في سنّ الثالثة عشرة: “والدي فقد أصابع يديه في الحرب، اشترى شاحنة وكان ينقل الجنود التونسيين لمحاربة الفرنسيين”.

وأضافت: كان رجلاً عظيماً وتوفي وأنا في عمر 13 عاماً ودائماً أتذكّره بملابس الجيش.. لسنوات طويلة لم أستوعب أنه توفي، وكنت عندما أسافر أفكّر أنني سأعود وأجده.. فخورة بأبي وفخورة بأشقائي الخمسة، هم شرفاء وطوال الوقت يقفون بجانبي”.