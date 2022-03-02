“إن بعد العسر يسراً”.. سمير صبري يحكي ذكرياته من المستشفى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول ظهور له بعد إعلان إصابته وتحضيره لإجراء جراحة في القلب، تحدث الفنان الكبير سمير صبري في أولى حلقات برنامجه “ذكرياتي”، الذي يقدمه على إحدة المحطات الإذاعية، والتي سجلها خلال وجوده في المستشفى في الأيام الماضية.

وجه سمير صبري الشكر لكل من اهتم بالسؤال عنه، خلال فترة مرضه ودخوله المستشفى، قائلًا: “مكنتش متخيل أبدًا إني هلاقي الحب ده كله على إثر دخولي المستشفى”.

وأضاف: “أنا بقول لنفسي اتكل على الله واصبر، إن بعد العسر يسراً، وفي حاجات كتير الواحد لما بيتعب بيفتكر أن أهم حاجة هي الصحة”.

وتابع: “الآلاف من الرسائل وباقات الورد، ومش ممكن أنسي وقفتكم معايا، على رأسهم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ووزيرة الصحة، ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، وفي حاجات كتير بتأثر في الواحد، مفيش أحسن من الصحة وراحة البال، وقبول الوضع اللي الواحد عايشه.. ادعولي بالشفاء”.

وأضاف: “كل واحد كلف خاطره وجه عشان يزورني بشكره، والزائرة الأولى اللي جتلي هي الفنانة الكبيرة ليلى علوي، واللي تربطني بها علاقة وبوالدتها، وأغنية فيلم جحيم تحت الماء بتفكرني بيها”.

وحرص عدد من الفنانين على زيارة الفنان سمير صبري، خلال تواجده في المستشفى، أبرزهم: طارق الشناوي، إلهام شاهين، يسرا، حسين فهمي، دنيا وإيمي سمير غانم، حسين فهمي، نيللي كريم، وآخرون.